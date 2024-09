Fermata con tasso alcolemico alto e due figli a bordo | Ho litigato con il mio compagno

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 19 settembre 2024) Una donna è stata arrestata con l’accusa di essersi messa alla guida in stato di ebbrezza con i suoi duein macchina Un caso di guida in stato di ebbrezza ha suscitato pesanti critiche da parte del pubblico ministero che ha definito “irresponsabile immettersi nel traffico in tali circostanze“, facendo riferimento al comportamento di una giovane madre di Kuurne. Il 16 marzo del 2023, la donna è stata trovata al volante del suo veicolo, ferma ma con il motore acceso, con undi alcol nel sangue di quasi 2,6 per mille. Una notizia già grave, ma che peggiora quando si viene a sapere che adel veicolo c’erano con lei anche i suoi due, seduti sul sedile posteriore. Questa scelta di uscire ubriaca di casa con i bambini, sarebbe nata da un acceso litigio tra la donna e il suopoco prima. Donnaper guida in stato di ebbrezza (Pixabay) – Notizie.