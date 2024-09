Conte è stat’omm sulla Juventus nessun cedimento populistico

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2024): «La storia non si cancella» «La mia storia parla chiaro, ho giocato tredici anni alla(ha ricordato che arrivò quando ancora c’era Schillaci, ha detto che ai giocatori dava del voi, ndr), sono stato capitano. Sono stato tre anni da allenatore, aprendo un ciclo che è diventato storico con nove scudetti di fila. Lo Stadium è stato inaugurato quando io ero là. Domani sarà la prima volta davanti ai tifosi della, perché quando l’ho affrontata con l’Inter si giocava a porte chiuse per il Covid». Non si è emozionato ma poco ci è mancato. Possiamo solo dire, alla napoletana, che è. Ha messo le cose in chiaro per quei pochissimi irriducibili (se ancora ce ne sono) che qualche mese fa storcevano il naso per il passato bianconero di Antonio, ignorando l’esistenza del professionismo.è stato adamantino.