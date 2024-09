Cinema a ottobre iniziano le riprese di Ho visto un sogno di Giancarlo Della Volpe

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un nuovo progettotografico firmato, attore, sceneggiatore e regista napoletano, noto al pubblico per un considerevole numero di progetti sociali.è figlio di uno dei più noti posteggiatori di Napoli, il compianto Alfredo. Giovanissimo, ma pieno di entusiasmo per il mondorecitazione eregia, tra i suoi ultimi lavori come regista ci sono “La vita di Davide”. Quindi ha scritto il cortometraggio “Cambio per la mia libertà”, progetto quasi per scherzo come afferma lui, come un gioco fra amici, ma che però si è rivelato un prodotto di professionalità e qualità, volendo trasmettere un forte messaggio sociale soprattutto per i giovani che vivono in realtà difficili come i quartieri popolari di Napoli.