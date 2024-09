Carmignani | Juve-Napoli arriva troppo presto ma lo spettacolo finalmente inizia

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pietro, doppio ex di Juventus–Napoli. Queste le sue parole: entrambe le squadre sono in ottima forma e stanno esprimendo un buon calcio. Il Napoli si è subito messo alle spalle la gara col Verona. Conte ha una filosofia di gioco ben chiara, ma non ha gli occhi bendati e aggiustare le sue idee in base all'avversario. Contro Thiago Motta sarà una partita molto, molto tattica.