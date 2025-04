Ricercati per omicidio in patria erano scappati in Italia due uomini arrestati dai carabinieri di Legnano

erano entrambi Ricercati per omicidio nel loro paese d’origine e in questi giorni sono caduti nelle rete di controlli dei carabinieri della compagnia di Legnano. Il primo ad essere arrestato dai militari è stato, lo scorso 9 aprile, un cittadino pakistano di 37 anni: i militari hanno fermato l’uomo durante un controllo stradale di rito e una volta inserite le generalità dell’uomo nel database si sono resi conto della situazione. Il 37enne, infatti, è colpito da un mandato di arresto europeo emesso nel 2019 su richiesta della Corte della città di Sialkot, in Pakistan, per un omicidio avvenuto nello stesso anno. L’uomo è sospettato d’aver ucciso la ex compagna anche se il quadro accusatorio deve essere ancora ricostruito: a insospettire gli inquirenti il fatto che l’uomo abbia lasciato il Pakistan subito dopo l’evento delittuoso. Ilgiorno.it - Ricercati per omicidio in patria erano scappati in Italia: due uomini arrestati dai carabinieri di Legnano Leggi su Ilgiorno.it Busto Garolfo (Milano) –entrambipernel loro paese d’origine e in questi giorni sono caduti nelle rete di controlli deidella compagnia di. Il primo ad essere arrestato dai militari è stato, lo scorso 9 aprile, un cittadino pakistano di 37 anni: i militari hanno fermato l’uomo durante un controllo stradale di rito e una volta inserite le generalità dell’uomo nel database si sono resi conto della situazione. Il 37enne, infatti, è colpito da un mandato di arresto europeo emesso nel 2019 su richiesta della Corte della città di Sialkot, in Pakistan, per unavvenuto nello stesso anno. L’uomo è sospettato d’aver ucciso la ex compagna anche se il quadro accusatorio deve essere ancora ricostruito: a insospettire gli inquirenti il fatto che l’uomo abbia lasciato il Pakistan subito dopo l’evento delittuoso.

