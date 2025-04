Filippo Bisciglia Esperienza Premorte Shock a ‘Obbligo o Verità’ Ecco Cosa Ha Rivelato

Filippo Bisciglia ci ha letteralmente spiazzato con un racconto che ha fatto venire i brividi a tutti. Pronti ad addentrarvi in questa vicenda soprannaturale?Filippo Bisciglia: Il Racconto Shock sulla Luce Bianca che Ha Cambiato Tutto (Obbligo o Verità)Bisciglia ha condiviso con il pubblico un'Esperienza ai limiti del reale, un vero e proprio viaggio nell'aldilà. Il racconto ha tenuto tutti col fiato sospeso, catapultandoci in un momento cruciale della sua vita. Pensate, all'età di soli 16 anni, un grave incidente gli ha fatto vivere un'Esperienza di pre-morte che ha segnato per sempre la sua esistenza. Mistermovie.it - Filippo Bisciglia: Esperienza Premorte Shock a ‘Obbligo o Verità’! Ecco Cosa Ha Rivelato Leggi su Mistermovie.it Amici di Mister Movie, preparatevi perché oggi vi raccontiamo una storia che ha dell'incredibile! Durante l'ultima puntata di 'Obbligo o Verità', il programma condotto dalla mitica Alessia Marcuzzi su Rai 2,ci ha letteralmente spiazzato con un racconto che ha fatto venire i brividi a tutti. Pronti ad addentrarvi in questa vicenda soprannaturale?: Il Raccontosulla Luce Bianca che Ha Cambiato Tutto (Obbligo o Verità)ha condiviso con il pubblico un'ai limiti del reale, un vero e proprio viaggio nell'aldilà. Il racconto ha tenuto tutti col fiato sospeso, catapultandoci in un momento cruciale della sua vita. Pensate, all'età di soli 16 anni, un grave incidente gli ha fatto vivere un'di pre-morte che ha segnato per sempre la sua esistenza.

