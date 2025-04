Incidente sulla Panoramica un ferito dopo lo scontro fra una moto e un auto

ferito il bilancio dell'Incidente avvenuto questo pomeriggio lungo la via Nuova Panoramica dello Stretto, pochi metri prima della rotonda che conduce a Faro Superiore, in direzione nord. Per cause in corso di accertamento a scontrarsi un'auto e una moto. Finito a terra il conducente del. Messinatoday.it - Incidente sulla Panoramica, un ferito dopo lo scontro fra una moto e un'auto Leggi su Messinatoday.it È di unil bilancio dell'avvenuto questo pomeriggio lungo la via Nuovadello Stretto, pochi metri prima della rotonda che conduce a Faro Superiore, in direzione nord. Per cause in corso di accertamento a scontrarsi un'e una. Finito a terra il conducente del.

