Fifa Club World Cup arbitro Marco Di Bello selezionato per la Var

arbitro di calcio brindisino Marco Di Bello è stato convocato come video match official per la Fifa Club World Cup 2025. La lista ufficiale è stata diramata dal Comitato Arbitrale della Fifa al termine di un percorso di preparazione tecnica, svolto attraverso una serie di seminari. Brindisireport.it - Fifa Club World Cup, l'arbitro Marco Di Bello selezionato per la Var Leggi su Brindisireport.it BRINDISI - L'di calcio brindisinoDiè stato convocato come video match official per laCup 2025. La lista ufficiale è stata diramata dal Comitato Arbitrale della Fifa al termine di un percorso di preparazione tecnica, svolto attraverso una serie di seminari.

