Dazi di Trump Fitto auspica intese positive per Europa

Dazi di Trump "mi auguro che, al di là delle posizioni e delle dichiarazioni, si raggiungano intese positive. Come sapete, si sta lavorando in queste ore in modo molto efficace e positivo. La sospensione di 90 giorni dei Dazi rappresenta un terreno mi auguro fertile per trovare intese utili e possibili, che possano dare un supporto vero, che possano far comprendere la necessità di creare un sistema di regole più accessibile, che possa consentire all'Europa di svolgere un ruolo da protagonista in un contesto mondiale". Lo ha detto il commissario europeo alla Coesione Raffaele Fitto, in videocollegamento col Forum Confcommercio. Quotidiano.net - Dazi di Trump: Fitto auspica intese positive per l'Europa Leggi su Quotidiano.net Suidi"mi auguro che, al di là delle posizioni e delle dichiarazioni, si raggiungano. Come sapete, si sta lavorando in queste ore in modo molto efficace e positivo. La sospensione di 90 giorni deirappresenta un terreno mi auguro fertile per trovareutili e possibili, che possano dare un supporto vero, che possano far comprendere la necessità di creare un sistema di regole più accessibile, che possa consentire all'di svolgere un ruolo da protagonista in un contesto mondiale". Lo ha detto il commissario europeo alla Coesione Raffaele, in videocollegamento col Forum Confcommercio.

Potrebbe interessarti anche:

Dazi di Trump, Canada e Messico preparano ritorsioni. La Cina protesta: “Le guerre commerciali non hanno vincitori”

Roma, 2 febbraio 2025 - La risposta ai dazi di Trump è arrivata subito da Canada e Messico (Washington ha imposto il 25% per entrambi i Paesi, ndr). Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ...

Dazi, il piano Trump è un colpo da shock: e (adesso) può favorire la Cina, ecco perché

Una botta inaspettata, benché minacciata e annunciata. Nessuno si sarebbe tuttavia atteso il peggiore degli scenari possibili, dazi doganali lanciati dagli Stati Uniti contro tutti i Paesi del...

Dazi, la caduta di Nike e Apple (e dei grandi marchi statunitensi). Trump chiede fiducia: «Ci sarà un boom»

«Sto guardando il mio fondo pensione che va assottigliandosi ogni ora di più». Fermo a una bancarella di verdure, nel cuore di Manhattan, un signore afro-americano sospira...

Dazi di Trump: Fitto auspica intese positive per l'Europa. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta repubblica.it: Dazi, il vero nemico di Trump è il Green Deal europeo - Secondo gli analisti di Ecco, il think tank italiano per il clima, oltre il 50% dell’export Usa in Europa consiste in prodotti fossili e la transizione ...

Riporta msn.com: Wall Street da sballo (+12% il Nasdaq) con tregua sui dazi. Ecco cosa ha fatto ricredere Trump - Donald Trump si ricrede e annuncia una tregua di 90 giorni dei dazi reciproci annunciati esattamente una settimana prima. Scatta il rally di Wall Street con +12% del Nasdaq ...

Nota di lastampa.it: Dazi, Mattarella: "Penalizzano i nostri prodotti di qualità, è inaccettabile" - «Le due parti – ha spiegato un portavoce della Commissione europea – devono fare tutti gli sforzi possibili per evitare dazi dannosi e ... prima amministrazione Trump e poi congelato nel ...