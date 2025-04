Banco Bpm voterà a favore del aumento di Mps

Banco Bpm voterà a favore dell'aumento di capitale di Mps con il suo 5% nel capitale dell'istituto senese. Il cda della banca, fa sapere un portavoce, "ha approvato di esprimere voto favorevole sulla proposta di attribuzione della delega al cda di Banca Mps ad aumentare il capitale sociale a servizio dell'offerta pubblica volontaria da parte di Mps, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Mediobanca".

