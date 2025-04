Il forte vento non si placa altre 36 ore di allerta gialla anche nel Brindisino

allerta meteo di intensità "gialla" su tutta la Puglia per vento. Il dipartimento di Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino che parte dall'1 di mercoledì 16 aprile e dura 24/36 ore. Evento previsto: "Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali". Si aggiunge. Brindisireport.it - Il forte vento non si placa: altre 36 ore di "allerta gialla" anche nel Brindisino Leggi su Brindisireport.it Continua l'meteo di intensità "" su tutta la Puglia per. Il dipartimento di Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino che parte dall'1 di mercoledì 16 aprile e dura 24/36 ore. Eprevisto: "Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali". Si aggiunge.

