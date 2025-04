Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli sua sorella Elisabetta parla di lui commossa

Vittorio Sgarbi è ancora ricoverato al Policlinico Gemelli, sua sorella Elisabetta confessa di averlo sentito al telefono, ma non regge l'emozione: le condizioni sono ancora preoccupanti

Vittorio Sgarbi è ricoverato da dieci giorni al Policlinico Gemelli di Roma: le sue condizioni di salute

Il critico d’arte e sindaco di Arpino Vittorio Sgarbi si trova da circa dieci giorni al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo quanto riportato da Fanpage, il ricovero si sarebbe reso necessario per ...

Vittorio Sgarbi ricoverato per depressione, l’ufficio stampa: “È tutt’altro che isolato”

Venerdì 4 aprile l’ufficio stampa di Vittorio Sgarbi ha diramato una nota per fare chiarezza sulle condizioni di salute dello […] Continua a leggere Vittorio Sgarbi ricoverato per depressione, ...

Vittorio Sgarbi ricoverato per forte depressione: "Ho perso parecchi chili, passo molto tempo a letto"

Qualche settimana fa, Vittorio Sgarbi ha portato al Teatro Olimpico di Roma il suo "Arte e fascismo", mostrandosi al pubblico dimagrito e affaticato. Il noto critico d'arte - che recentemente è ...

Elisabetta Sgarbi si commuove parlando del fratello Vittorio ancora ricoverato: "Stamattina mi ha chiamata". Le ultime notizie su Vittorio Sgarbi ricoverato in ospedale, la compagna Sabrina Colle e il racconto su Instagram. Vittorio Sgarbi in ospedale, gli aggiornamenti: "La compagna Sabrina Colle e gli assistenti sono sempre con lui". Vittorio Sgarbi sta «molto male» ma «ha accettato di mangiare». Le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi: nessun peggioramento dopo il post di Sabrina Colle. Depresso e non mangia, Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli. Ne parlano su altre fonti

