Lotta il bilancio del DT azzurro dopo gli Europei La strada è quella giusta

Aurora Russo ha conquistato le uniche due medaglie raccolte dall'intero movimento della Lotta italiana nei primi due grandi eventi della stagione post-olimpica, mettendosi al collo l'argento europeo Under 23 ed un bronzo molto significativo agli Europei Senior. La rassegna continentale assoluta si è conclusa a Bratislava con due soli piazzamenti in top5 per i colori azzurri, grazie alla quinta piazza di Enrica Rinaldi nei 76 kg."La medaglia di Aurora Russo, ma anche la buona gara disputata da Enrica Rinaldi, ci danno un segnale molto evidente: la strada è quella giusta! Il lavoro fin qui svolto sta dando i risultati sperati. Nei due Europei disputati dall'inizio di quest'anno abbiamo ottenuto sei finali, conquistando due medaglie importanti", dichiara Salvatore Avanzato al sito federale."Purtroppo l'infortunio di Simone Piroddu nella libera prima ancora di arrivare a Bratislava, che lo ha escluso dalla competizione, e qualche sfortunata interpretazione arbitrale nella greco-romana ci hanno penalizzati, ma sostanzialmente gli atleti hanno dato il massimo", spiega il direttore tecnico della Nazionale italiana dopo gli Europei Senior.

