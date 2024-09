Ascolti TV Affari Tuoi record con De Martino Amadeus ormai un ricordo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 19 settembre 2024) Stefano Decontinua a conquistare il pubblico con, il celebre game show che va in onda nella fascia dell'access prime time su Rai1. Nonostante i dubbi e le perplessità sollevate da alcuni critici televisivi e parte della stampa, i numeri parlano chiaro: Deha riportato il programma a livelli di ascolto impressionanti, superando abbondantemente le aspettative iniziali. La puntata del 18 settembre 2024 ha infatti segnato undiper, raggiungendo ben 5.031.000 spettatori, con uno share del 25,7%, doppiando il rivale Paperissima Sprint su Canale 5, che si è fermato a 2.689.000 spettatori, pari al 13,7% di share. Un risultato che lascia poco spazio a interpretazioni: Stefano Desi sta dimostrando la scelta giusta per un programma di punta come il gioco dei pacchi.