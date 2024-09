All' Emilia Romagna mezzo miliardo in 10 anni come li ha spesi? governo all' attacco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) L'alluvione inaccende lo scontro politico con uno scambio di accuse tra maggioranza e opposizione che inizia di buon mattino e prosegue per ore, mentre nei territori non dà tregua l'emergenza, a Ravennaa Forlì e nel Bolognese. Da Fratelli d'Italia l'è diretto alla Regione governata dal centrosinistra che andrà al voto il 17 e 18 novembre: "Quanto sta accadendo in queste ore è spaventoso, inaccettabile, e per questo auspico che chi ha sbagliato paghi", tuona la deputata Daniela Dondi, alla quale fanno eco la collega Alice Buonguerrieri e la senatrice FdI Marta Farolfi, che minacciano "esposti per accertare le responsabilità ". Per il deputato Mauro Malaguti, "la giunta regionale dell'non ha imparato nemmeno la lezione del 2023, quando non spese nemmeno un terzo dei soldi stanziati per la prevenzione.