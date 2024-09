AEW | Ancora un gesto folle di Jon Moxley a farne le spese il povero Isiah Kassidy

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tra una settimana, a Grand Slam, Jonaffronterà Darby Allin con la possibilità di strappargli il ruolo di #1 contender per il titolo mondiale AEW. Mox è rientrato da qualche settimana e si è subito fatto notare con al fianco Marina Shafir fino all’attacco “omicida” nei confronti dell’ormai ex amico Bryan Danielson. Al suo fianco oltre la citata Shafir si sono schierati anche Claudio Castagnoli e PAC creando dalle ceneri del BCC un team senza scrupoli come abbiamo potuto vedere anche questa notte. Sempre più spietato Nel corso di Dynamite, Castagnoli e la Shafir sono stati attaccati dai Private Party, in cerca di riscatto dopo la scorsa settimana. Tanto orgoglio, ma pessima decisione per il duo che è stato violentemente respinto da Mox e soci e anche il tentativo di aiuto di Kommander è andato a vuoto.