A Faenza le persone sono arrabbiate e spaventate Non abbiamo contezza dei danni

(Di giovedì 19 settembre 2024) AGI – “Lerammaricate,. E loanche quelle che nonstate travolte dall'alluvione. C'era un clima teso ed è più che comprensibile”. Manuela Rontini, consigliere regionale per l'Emilia Romagna e originaria di, racconta così all'AGI cosa sta accadendo nella regione messa in ginocchio dall'alluvione per la terza volta in pochi mesi. “E' una notte molto complicata astata comune fino a stamattina presto.fatto continui sopralluoghi con la Protezione civile per renderci conto dell'entità dell'emergenza emesso in salvo 110al Pala Bubani. Stamattina gli sfollati erano una decina”. ùAl momento la situazione del fiume Lamone è in via di miglioramento: il livello sta scendendo sotto la soglia gialla all'ingresso della città. Tuttavia i climatologi prevendono pioggia ancora nelle prossime ore.