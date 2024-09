Vibes la linea di profumi Adidas x Coty è già un must have

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un profumo per sportivi? Non esattamente. La nuovatutta colorata di eau de parfum diè adatta a tutti ed è un’idea simpatica da collezionare. A svelare la nuova campagna è proprio il brand sportivo, che mostra sui social i volti si questa offerta mista: protagonisti l’atleta francese Sasha Zhoya, l’artista pop americana Ava Max e la ginnasta statunitense Nia Dennis.: cosa aspettarsi? Guillaume de Vitton, vicepresidente responsabile di, dice. “Questa è la prima volta che lanciamo sei fragranze contemporaneamente. È il risultato di una co-creazione tra i team. Lavoriamo insieme da molto tempo, in particolare con il best-seller “Ice dive”, lanciato nel 2001”. Fragranza che ricordava nel pack un cubetto di ghiaccio. Questainvece andrà per coppie di referenze.