Tragico incidente al lido di Camaiore in Versilia | un’auto travolge 8 pedoni Due morti e 3 feriti gravi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024)bilancio di unstradale adi, in provincia di Lucca. Otto persone sono rimaste ferite gravemente e 2 sono morte. Secondo una prima ricostruzioneMercedes si sarebbe scontrata, a un incrocio, con altre due vetture e avrebbe travolto due, poi morte. L’è avvenuto in via Italica intorno alle 18, nel centro balneare versiliese. Alla guida della Mercedes scura c’era una donna straniera con una passeggera a bordo. L’auto ha bucato due incroci – via Roma e viale Colombo –ndo una comitiva di turiste tedesche e uccidendo due ragazze. Secondo prime informazioni due giovani turiste straniere. Poi ha fermato la sua folle corsa contro un altro veicolo sul viale parallelo al lungomare.