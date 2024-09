Roma contestazione a Pellegrini a Trigoria | È il quinto allenatore che fate fuori pascolate in campo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Pesante, centro sportivo della, dopo l’esonero di Daniele De Rossi. L’esonerato all’improvviso questa mattina per la tifoseria rappresentava più di un semplice tecnico. Ma i Friedkin non guardano in faccia nessuno e dopo appena quattro partite di campionato hanno accompagnato Daniele alla porta. Di fatto lo hanno reso l’unico colpevole. O almeno questo è il tentativo. Cambiperché con lui i risultati non arrivano e cerchi la soluzione con un altro. Ma per i tifosi De Rossi non è solo l’e non può mai essere il problema. I responsabili principali di questa situazioni, ai loro occhi, sono i giocatori. Per questo, oggi pomeriggio ac’è stata la dura. Dura più per il clima intimidatorio. “Tifosi” che chiedono (eufemismo) adi abbassare il finestrino della propria auto per “interloquire”.