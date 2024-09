Rabbia e sgomento | De Rossi non si tratta così

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 settembre 2024 – Sembrava un brutto sogno, uno di quelli da cui non vedi l’ora di svegliarti. Ma poi succede e la realtà arriva come una doccia fredda: Daniele Denon è più l’allenatore della Roma. Amarezza,, delusione? Non basterebbero queste parole per descrivere lo stato d’animo dei tifosi giallo, e non solo (leggi qui), che hanno appreso la decisione, ufficializzata in mattinata.all’improvviso, da un giorno ad un altro, arriva l’esonero. Esonero che strappa il contratto che il tecnico aveva firmato per tre anni. Quel patto che legava, ancora una volta, Daniele alla sua Roma, alla sua gente. Sì, perché il ritorno di Dein casa giallorossa ha mandato i tifosi in deliro, orgogliosi di avere l’ex numero 16 in panchina. Certo, il suo è stato un ruolo pesante, aveva alle spalle José Mourinho, cacciato a sua volta.