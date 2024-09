Pioggia battente in riviera Strade chiuse e allagamenti Ma i sottopassi reggono

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ieri è stata un’altra giornata difficile sulladelle Palme, segnata dapersistente e conseguenti. Ed oggi le cose non è che siano destinate a migliorare. Stando almeno all’allerta meteo diramata dal dipartimento regionale della protezione civile che ha diffuso un documento che parla di rischio giallo sotto il profilo idrogeologico e che è valido per l’intera giornata. Ma già ieri il territorio ha già dovuto fare i conti con piogge intermittenti: i picchi più intensi nella tarda mattinata e a metà pomeriggio. A San Benedetto, in particolare, la situazione è diventata preoccupante in serata, quando alcuni viadotti hanno cominciato ad accumulare acqua. Fortunatamente, le pompe di drenaggio e gli impianti di smaltimento hanno funzionato evitando che gli accumuli superassero il limite di guardia.