Milano Fashion Week la mamma di Belen sfila da Midali e Francesca Sofia Novello mostra il pancione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La settimana della moda milanese, si sa, è molto più di una semplice passerella. È un palcoscenico dove non solo gli abiti, ma anche le storie, i volti e le relazioni familiari si intrecciano, creando un affresco complesso di umanità e glamour. Trate e fotografi, quest’anno si sono distinti alcuni volti noti, come quello della madre die Cecilia Rodriguez, Maria José, che ha calcato con fierezza la passerella di Martino. A questo si è aggiunto un momento altrettanto significativo:, ha deciso dirsi al pubblico in una veste inedita, mettendo in risalto il suo stato di dolce attesa. Tra eleganza e naturalezza, ha fatto parlare di sé non solo per il suo look, ma per il messaggio di femminilità consapevole e maternità celebrata.