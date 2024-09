Milano allarme legionella a Corsico e Buccinasco | 56 casi e 4 morti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In quattro mesi trala, un'infezione polmonare, ha colpito 56 persone, portando alla morte quattro di queste. Quasi tutti i malati abitano a(solo sei a) e l’età media è di 72 anni. Lo stesso si può dire per le quattro vittime, tutte già affette da altre patologie. La maggior parte dei contagiati ha registrato i primi sintomi, che consistono in febbre, brividi, dolori muscolari e infezioni respiratorie, tra il 10 giugno e il 9 agosto e cinque di loro sono ancora ricoverati in ospedale. Da allora i tecnici dell’Ats stanno cercando di capire da quali fonti si sta diffondendo il batterio.