Luis Alberto spara a zero | Mai sarei andato via ma non c’era più niente di pulito…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’ex giocatore della Lazio parla per la prima volta da quando èe le sue parole non sono tenere nei confronti della società Un missile terra-aria con direzione Formello e viene lanciato da un ex come, uno che difficilmente se ha qualcosa da dire si risparmia o si tiene. Tutt’altro. Il centrocampista spagnolo torna a parlare della Lazio dopo il suo addio e le frasi sono al veleno (Ansa Foto) Cityrumors.itL’ex giocatore della Lazio ora in Qatar a 10 milioni netti a stagione per quattro anni, è tornato a parlare della società della capitale e l’ha fatto con affetto per quanto riguarda qualche suo compagno e il passato in biancoceleste, ma con veleno per quel che riguarda la società e chi la rappresenta attualmente.