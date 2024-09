Legionella in provincia di Latina | la Asl impone una nuova sanificazione ai proprietari di un hotel

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il gestore dell’Excelsior diScalo sarà obbligato a effettuare unabonifica dell’impianto idrico della struttura. Questa decisione è stata presa dall’Asl diin seguito a un sopralluogo che ha evidenziato la presenza di rischioin alcune stanze, collegata a un caso di legionellosi confermato tra i clienti dell’albergo a fine luglio. Ordinanza del Comune per la Bonifica Il Comune di, tramite un’ordinanza firmata dal sindaco, hamente imposto alla struttura una completa, come già avvenuto due mesi fa. In caso di mancato rispetto, l’attività ricettiva sarà sospesa. L’ultima comunicazione dell’Asl, risalente a lunedì, ha confermato la necessità urgente di ulteriori interventi per bonificare in maniera più approfondita l’impianto idrico dell’