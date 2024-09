La separazione è stata necessaria per capire alcune cose che tra noi non andavano

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Vanessa Incontrada è una donna innamorata e convinta della scelta fatta: dare un’altra chance alla storia d’amore con Rossano Laurini, l’imprenditore con cui fa coppia dal 2007 e che l’ha resa mamma di Isal. Dopo 15 anni di relazione i due si sono separati nel 2022. Poi la reunion resa ufficiale anche via social conimmagini di coppia. E ora, in un’intervista rilasciata al settimanale F, l’attrice e conduttrice di origine spagnola racconta come e perché si sono lasciati e come è arrivato il ritorno di fiamma.