Commissione d’inchiesta sul Covid Conte | Presa in giro degli italiani non ho nulla da nascondere

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Credo che lasulsia stata male impostata. Non si fa l’interesse del Paese nel momento in cui si vuole fare un’inchiesta seria su quella che è stata l’emergenza pandemica, sull’impreparazione del Paese e del sistema sanitario, sulle varie deficienze del Paese rispetto a una reazione pronta, tempestiva, soprattutto se si tengono fuori le regioni“. Così il leader del M5s Giuseppeuscendo dalla. “È unain, ma siccome noi del M5S abbiamo rispetto delle istituzioni sono qui e io non hoda, sono qui per dare comunque un contributo nell’interesse generale affinché cose del genere non succedano più”, ha proseguito. L'articolosul: “in, non hoda” proviene da Il Fatto Quotidiano.