Check Up e pacchetti prevenzione per una diagnosi precoce

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il mantenimento dello stato di salute si basa principalmente sulle attività diprimaria e secondaria. La modifica di determinati stili di vita e il riconoscimento di malattie prima ancora della comparsa dei sintomi riduce al minimo le eventuali conseguenze negative. Un esempio? Circa l’80% dei casi di malattie cardiache e di eventi cerebrovascolari possono essere evitati modificando le proprie abitudini quotidiane. In questo contesto assume un’importanza rilevante il ruolo della, in grado di individuare problematiche prima ancora che si manifestino i sintomi. Le azioni preventive riducono in modo evidente l’impatto sulla salute di diverse patologie, e questo discorso vale anche in riferimento alle persone sane: monitorare periodicamente lo stato di salute è fondamentale per unaefficace.