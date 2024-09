Champions League Bologna Shakhtar Donetsk 0-0 | Castro e compagni pareggiano all' esordio in Europa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 – Ilcomincia con un pareggio la sua avventura in. I rossoblù non vanno oltre lo 0-0 contro loal Dall’Ara pur collezionando diverse occasioni da gol grazie ad un Dan Ndoye tarantolato. Clamorosa la chance di Fabbian nel secondo tempo che solo a tu per tu con Riznyk spara sul portiere. Il match però comincia con un brivido, non dettato dal freddo e dalla pioggia incessante ma dal rigore al pronti via: Posch si perde Eguinaldo su un lancio lungo di Matvienko a superare il centrocampo e finisce per stendere l’avversario prendendosi anche il giallo. Non ci sono dubbi sul rigore, dal dischetto va Sudakov che però si fa ipnotizzare da Skorupski che va già dal lato giusto e blocca la conclusione rasoterra. Per il portiere polacco è il secondo rigore consecutivo parato di questa stagione.