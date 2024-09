Catania | intervento riuscito per Di Tacchio De Rose out per infortunio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il, tramite una nota sui propri canali ufficiali, comunica l’esito dell’operazione a cui si è sottoposto il centrocampista Diin seguito all’. Il comunicato del club “Football Club rende noto che il calciatore Francesco Diè stato sottoposto adchirurgico in seguito ad una lesione tendinea, riportata durante la gara con la Juventus Next Gen. L’operazione, svolta dal professor Attilio Santucci e dalla sua equipe presso la clinica “Villa Stuart”, è perfettamente riuscita. Al centrocampista rossazzurro, i migliori auguri e l’incoraggiamento della società, dei compagni e dello staff della prima squadra. In vista delle prossime gare ravvicinate, mister Toscano dovrà rinunciare inoltre a Francesco De, alle prese con unmuscolare.” L'articoloper Di, Deout perCalcioWeb.