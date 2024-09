Banche l’allarme del sindacato | Bper altre due filiali in chiusura si perde un presidio per i cittadini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Era nell’aria già da tempo, ma ieri mattina ne abbiamo avuto la conferma ufficiale.duedella bancachiudono i battenti. Una doccia fredda che arriva in un contesto nel quale la rarefazione degli sportelli bancari è ormai una piaga che affligge il territorio da diverso temo. Ad abbassare definitivamente la saracinesca saranno, da quel che sappiamo entro la fine di novembre, ledi Mezzogoro e Vigarano Mainarda. Già nel maggio scorso avevamo riportatodi Fisac Cgil su questo tema. Il saldo peggiore lo registrava, in provincia, Ostellato. Dal 2015 alla fine dello scorso anno ha perso il 100% degli sportelli bancari. È completamente sguarnita. Dato drammatico anche quello di Riva del Po che ha subito una flessione dell’80% degli sportelli passando da cinque a uno. Lagosanto e Fiscaglia non vanno meglio.