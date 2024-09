Adriano | Ho bisogno di giocare una partita d’addio Ipotesi Flamengo-Inter al Maracanà

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Hodi un’ultimaper chiudere il cerchio, salutando i tifosi e il calcio“. A pronunciare queste parole, riportate da Globo Esporte, è, che sogna di appendere gli scarpini al chiodo dopo il match. Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, ma si lavora per far disputare l’incontro il 15 dicembre al. L’Imperatore – che non gioca dal 2016 – sarebbe pronto a tornare in campo a 42 anni e a disputare un tempo con la maglia dele un altro con quella dell’, vale a dire le due squadre più significative nella sua carriera. “Molte persone mi hanno chiesto diuna: glielo devo, anche se ho smesso da alcuni anni” ha aggiunto: “Hodiuna”.alSportFace.