Academy di Fnm per guidare i bus

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Una carriera al volante quella offerta da FNM Autoservizi che ricerca persone dai 21 ai 45 anni per inserirerle sulle linee di Milano, Como, Varese, Brescia. Sono aperte le selezioni per la nuova edizione dell’di FNM Autoservizi, una proposta formativa per nuovi autisti rivolta a persone di età compresa tra i 21 e 45 anni che prevede uno stage di 3 mesi retribuito e finalizzato al conseguimento della patente D-E e CQC, con costi totalmente a carico dell’azienda, l’assunzione a tempo indeterminato e un premio di ingresso di 3.000 euro. I nuovi autisti che completeranno il percorso dell’– che vedrà il suo avvio tra gennaio e febbraio – saranno inseriti in servizio sulle linee di FNMA nelle province di Milano, Como, Varese e Brescia.