Ulivi abbattuti senza permesso | scattano multe salate per 11mila euro

(Di martedì 17 settembre 2024) Chieti - Sanzioni pesanti per l’abbattimento non autorizzato di 11in Abruzzo: regole severe per la tutela del patrimonio paesaggistico regionale. I Carabinieri Forestali della Stazione di Chieti hanno inflitto una multa amministrativa di 11.000a un proprietario terriero per aver abbattuto 11 alberi di olivoottenere la necessaria autorizzazione. L'intervento ha messo in luce l'importanza delle norme regionali che tutelano gli, considerati una risorsa ambientale e paesaggistica della regione. La Legge Regionale n. 6 del 2008 dell’Abruzzo stabilisce che l'olivo è un elemento distintivo del paesaggio e dell'ambiente locale. La normativa mira a proteggerne la presul territorio attraverso azioni di conservazione e rigenerazione delle piante adulte, che vengono valorizzate sia per scopi produttivi che decorativi.