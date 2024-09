Ue nella squadra von der Leyen Fitto è vicepresidente

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 17 settembre 2024) Una Commissione con molti sconosciuti, pochi giganti e donne in ruoli chiave. Sei vicepresidenti esecutivi, di cui uno all'italiano Raffaele. E' questo l'assetto del nuovo Esecutivo Ue svelato oggi da Ursula von der. L'Italia strappa uno dei posti apicali, che rimpiazzano l'assetto attuale di tre vicepresidenti esecutivi e quattro regolari, ma ottiene deleghe che non hanno grande risonanza comunicativa. Al ministro italiano, atteso domani a Bruxelles per un primo incontro con von derassieme a tutta la nuova, va anche la delega alle riforme e gli investimenti del Pnrr, da gestire assieme al Commissario per l'economia Valdis Dombrovskis, che ottiene un portafoglio importante ma perde la vicepresidenza esecutiva.dovrà dedicarsi anche al dialogo con le autorità regionali e locali.