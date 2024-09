Traffico Roma del 17-09-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità molto sostenuto illungo tutte le strade della capitale e spostamenti penalizzati dal maltempo e dai numerosi cantieri che stanno interessando diversi quartieri ricordiamo in particolare i lavori alla rampa per la Prenestina che resta chiusa per chi Per la tangenziale est in direzione di San Giovanni inevitabili le ripercussioni in viale dello Scalo di San Lorenzo nella zona di Porta Maggiore e sulla tangenziale da via Prenestina a viale Castrense e sono di ieri anche i cantieri di riqualificazione Piazza Risorgimento con la chiusura del tratto tra Viale Bastioni di Michelangelo via del Mascherino proseguono fa i lavori di rinnovo dei binari della rete del tram Pertanto si 3 novembre tutte le linee viaggiano integralmente sul bus In collaborazione con Luce Verde infomobilità