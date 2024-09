Sposati da 30 non abbiamo mai cucinato insieme Tutta colpa di un cucchiaio ora firmano un libro di ricette

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 17 settembre 2024) Il noto conduttore di talk show Stephen Colbert è un personaggio molto amato, il suo talk show di satira politica e di attualità The Late Show with Stephen Colbert va in onda tutte le sere in seconda serata sulla CBS. Lui e la moglie Evie McGee Colbert hanno smesso di cucinareperdi un, ma il loro nuovodi cucina li vede finalmente di nuovoai fornelli, ricordando ledel passato. Colbert eredita la fascia oraria e il ruolo di conduttore del Late Show da David Letterman che ha ricoperto il ruolo fino al 2015, quando si è ritirato dopo 22 anni. Nel marzo del 2020, lo show si è fermato a causa della pandemia. Due settimane dopo, Colbert trasmetteva da casa sua una versione casalinga del Late Show. La moglie Evelyn "Evie" McGee-Colbert era spesso ospite del programma durante il lockdown.