Muore carbonizzato a 18 anni in carcere Un tragico destino | Non doveva essere là

(Di martedì 17 settembre 2024) Aveva compiuto 18da pochi mesi ed è mortoa Milano, nella cella deldi San Vittore – il più sovraffollato d’Italia – dove era recluso in attesa del processo. Tutto è capitato velocemente, di notte, tra giovedì e venerdì. Un incendio è divampato, probabilmente da un materasso, nella stanza che Youssef Mokhtar Loka Barsom, di origini egiziane, condivideva con un altro detenuto, che è riuscito a salvarsi ed è ora indagato. Arrivato in Italia da solo a 15, dopo aver attraversato i lager libici e vissuto tra violenze e abusi, Youssef ha avuto un’esistenza segnata da traumi, difficoltà cognitive e una totale mancanza di educazione scolastica.Leggi anche: 26enne passa 16 mesi inda innocente per una traduzione sbagliata.