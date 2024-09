LIVE Italia-Francia Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA | gli azzurri sfidano i transalpini a Novara Si parte alle 21 | 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:43 Non sarà una sfida facile per gli, i quali si ritroveranno al cospetto di una compagine molto fastidiosa e già capace di frenare nella partita l’esordio la Spagna pareggiando per 1-1. 20:40 BUONASERA, AMICI DI OA SPORT. Mancano venti minuti all’inizio della sfida Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, seconda partita dei Campionatidisu, competizione in fase di svolgimento anel contesto dei World Skate Games, la maxi rassegna che racchiude in un unico luogo – in questo caso l’– tutti gli eventi iridati degli sport affiliati alla Federazione internazionale.