La rinascita di Matteo Berrettini | gli infortuni le ricadute il ritorno in campo E i numeri dicono che è tra i migliori tennisti del 2024

(Di martedì 17 settembre 2024) Primo finalista a Wimbledon nella storia d’Italia, ma anche primo azzurro a raggiungere l’ultimo atto di uno Slam, nel singolare maschile, dal 1976.è stato il numero sei al mondo, il suo best ranking, anche qui, il migliore dai tempi di Adriano Panatta (che fu numero 4 della classifica ATP, nel 1976). Poi il problema agli addominali, che ha condizionato gran parte del 2022 e del 2023 e l’o alla caviglia patito agli US Open 2023, che lo ha tenuto ai box per il resto di quella stagione. Ma, ora,è rinato. A dirlo è unda protagonista, in cui il 28enne ha ritrovato il suo tennis, ma anche, e soprattutto, la certezza di poter giocare, di nuovo, ad alti livelli.