La Cina si ingolfa le banche Usa riscrivono le previsioni di Xi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 17 settembre 2024) L’economia cinese è sempre più simile a un motore che perde giri, fino arsi del tutto. Se ne sono accorti economisti, analisti, semplici osservatori e persino le grandidi investimento. Specialmente quelle americane, da sempre molto vigili sullo stato di salute del Dragone, complice anche la loro esposizione, ridimensionata negli ultimi anni, alla finanza cinese. Ebbene, le principalistatunitensi hanno tagliato le loro proiezioni di crescita per laquest’anno. Un esempio? Goldman Sachs e Citigroup hanno ridotto le lorodi crescita economica per l’intero anno al 4,7%, dopo che la debole attività economica di agosto, nello specifico la produzione industriale, ha messo in luce la debole ripresa dellae la necessità di ulteriori stimoli per sostenere la domanda dei consumatori.