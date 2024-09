Grande Fratello Letizia Petris | La rottura tra Mirko e Perla? Ecco perché me l’aspettavo! Valanga di critiche arriva la sua reazione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 17 settembre 2024) Abbiamo parlato ieri del sogno realizzato di Paolo Masella che, supportato dalla fidanzatae dalla sua famiglia, ha potuto aprire la sua prima macelleria su Roma. Presenti all’inaugurazione anche alcuni ex gieffini delma anche i colleghi di SuperGuida Tv che hanno avuto l’occasione di intervistare la coppia Paoleti. In primisha ricordato il momento esatto del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia: E’ un ricordo ancora molto confusoquando abbiamo aperto quella porta rossa né io né Paolo pensavamo che avremmo trovato l’amore. E invece il destino poi entra in gioco e ti fa capire che a volte è l’amore che viene a bussare alla porta.