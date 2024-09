Furti di borse e zaini all’aeroporto di Malpensa | denunciate due persone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 – Incastrati dalle immagini delle telecamere. Due ladri che avevano fatto del terminal 1 dell’aeroporto il loro territorio di caccia sono stadi individuati e denunciati dalla polizia di frontiera in servizio allo scalo. Il primo colpo Nel primo caso, un giovane di 22 anni ha approfittato di un momento di distrazione di un viaggiatore per sottrargli una borsa contenente abiti e accessori di lusso. Dopo aver raccolto la denuncia della vittima e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti del settore sicurezza sono riusciti a identificare il presunto autore del furto. Si tratta di un extracomunitario già noto alle forze dell’ordine, per precedenti specifici. Il secondo assalto Gli agenti della Polaria hanno “risolto” un secondo caso di furto.