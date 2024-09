Fondo Crescita focus dei commercialisti | Boccata d’ossigeno per le piccole imprese campane

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) “La Regione Campania è molto attenta all’economia del territorio, che viene fatta in buona parte proprio dallee dalle micro. Giacché il precedentediè andato molto bene, d’intesa con il presidente, abbiamo riproposto 93 milioni. Nei prossimi giorni partirà questo nuovo avviso. Ilè sempre fino a 150.000 euro da un minimo di 30.000 e il 50% è aperduto. Il rimanente 50% si restituisce in poco meno di cinque anni a tasso zero. Considerando il periodo di ammortamento abbastanza lungo è una grossa ‘di ossigeno’ per chi ha esigenze anche di liquidità”.