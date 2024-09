Dai migranti ai minori e ai disabili | al Suor Orsola un Corso in Scienze del servizio sociale su diritti e inclusione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) Questioni di genere edelle donne, Sociologia dellatà, Diritto antidiscriminatorio e Tecnologie digitali per l’. Saranno alcuni degli insegnamenti innovativi del nuovodi laurea in “del” dell’UniversitàBenincasa di Napoli. Sarà la principale novità dell’offerta formativa del nuovo anno accademico dell’Ateneo napoletano, la più antica libera Università italiana, che anche nel 2024 è risultata tra le migliori Università italiane per la spiccata attenzione al futuro occupazionale dei suoi laureati (fonte AlmaLaurea). Ilè ad accesso libero (senza test d’ingresso), ma, come da tradizione del sistema formativo del, prevede un numero programmato di massimo 200 studenti. Immatricolazioni aperte fino al 4 novembre ed avvio dei corsi fissato al 30 settembre.