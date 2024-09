Ciabatti guarda lontano | Vicinanza alla clientela per creare sviluppo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Ad accompagnare le parole del Presidente Nicola Luigi Giorgi, ci sono state quelle del Direttore Generale, Barbara, che ricopre questo ruolo dallo scorso anno.ha iniziato il suo discorso ringraziando i soci presenti e ricordando l’importante traguardo appena raggiunto: "Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere venuti così numerosi. La Banca oggi compie 140 anni, sono tanti, è un arco temporale veramente lungo, come diceva prima il Presidente", ha spiegato. "La Banca in questi anni ha cercato di svolgere il proprio ruolo, di far crescere e sviluppare l’economia del territorio, non perdendo mai di vista le relazioni umane. Ha cercato di sviluppare, di far crescere i rapporti umani e anche l’attenzione alle persone: la persona è sempre al centro.