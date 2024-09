Attacco hacker contro Hezbollah in Libano | il momento in cui esplodono i cercapersone dei miliziani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Sono centinaia i feriti causati dalle esplosioni didi membri diin. Lo riferiscono i media libanesi che citano fonti sanitarie nelle varie regioni del paese colpite: la periferia sud di Beirut, roccaforte del partito libanese; la valle della Bekaa, retrovia del movimento armato; e il sud del, impegnato da un anno nella guerra di logoramento con Israele. Al Jazeera riferisce di feriti sanguinanti che giacevano a terra. Il leader di, Hassan Nasrallah, qualche mese fa aveva invitato i suoi combattenti, in particolare quelli che sono in prima linea lungo il confine meridionale delcon Israele, a smettere di usare gli smartphone perché Israele ha la tecnologia per infiltrarsi e penetrare in questi dispositivi. Così sono ricorsi a questo diverso sistema di comunicazione che utilizza ie che sembra siano stati penetrati.