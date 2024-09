Sinwar | Pronti a guerra di logoramento

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 16 settembre 2024) 19.00 Siamoa una "lungadi" contro Israele. Lo afferma il leader di Hamas nella striscia di Gaza, Yahya, in un messaggio inviato al leader degli Houthi, AbdulMalik, in cui ha lodato il movimento yemenita per il lancio di un missile su Israele. "Mi congratulo con voi per il successo di raggiungere la profondità dell'entità nemica", scriveil quale aggiunge che la resistenza "spezzerà la volontà politica del nemico, come ha spezzato la sua volontà militare".