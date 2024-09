Sandokan il budget della serie con protagoninsta Can Yaman è da capogiro

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 settembre 2024) La nuovasi prepara a sbarcare presto su Rai uno. A quanto pare ilmesso in campo per realizzarla è decisamente fuori scala. La nuovasuè di certo tra le produzioni più attese di quelle che si preparano ad arrivare sui canaliRai. Ad oggi l'attesa è tanta ed in molti, specie i fan dell'attore Can, sono curiosi di scoprire che cosa riserverà questo nuovo adattamento dai romanzi di Emilio Salgari. Quanto è costato far tornare in scena la TigreMalesia? Dopo ben quattro mesi finalmente si sono concluse le riprese, la produzione si è spostata in continuazione in questo periodo: passando dal Lazio, alla Toscana fino all'isola di Réunion (nell'Oceano indiano). Oltre a